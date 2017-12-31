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31.12.2017 16:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В петербургской Капелле дадут концерт авторы песен из "Смешариков"

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)
В зале петербургской Академической капеллы 3 января устроят музыкальный Новый год с авторами песен из анимационных сериалов "Смешарики" и "Летающие звери" Мариной Ландой и Сергеем Васильевым.

Произведения этого творческого дуэта уже можно причислить к классике жанра. Их заучили наизусть не только маленькие зрители, но и родители.

Фото: UPI Rus
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"От винта!", "Бедненький больной", "Он у меня внутри живет", "Вестибулярный аппарат", "Реветь так реветь", "Мудрые боги выдумали ноги" - за время существования мультсериала детские куплеты с недетским содержанием успели оценить зрители от мала до велика. "Летающие звери", появившиеся как часть благотворительного проекта Advita, пока не снискали такой  популярности, но имеют своих преданных поклонников.

Гости Капеллы услышат знакомые песни в исполнении самих Васильева и Ланды, а также актеров, озвучивающих персонажей анимационных сериалов, узнают, как создаются полюбившиеся мультфильмы, увидят отрывки из классических серий. Кроме того, организаторы обещают пригласить самого необычного Деда Мороза.

В концерте примут участие юные артисты Музыкального театра детей "Радуга". Специальный гость - актер Сергей Мардарь, озвучивший сразу трех мультипликационных героев: Совунью и Кар-Карыча в "Смешариках", а также черепаху Че в "Летающих зверях". Начало в 19.00.

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