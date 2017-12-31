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31.12.2017 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре эвакуировали 31 человека из-за пожара в многоэтажке

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре из многоэтажного дома по улице Лукяненко эвакуировали 31 человека из-за пожара, произошедшего в одной из квартир. Площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров.

В крупнейших торговых центрах Екатеринбурга началась эвакуация

Пожар случился в 04.42 утра 31 декабря. По оценке экстренных служб, горело домашнее имущество.

- В 04.50 на место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов, в том числе шесть единиц техники и 24 спасателя, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 05.23 огонь был полностью потушен. Во избежание жертв, из многоэтажного дома эвакуировали 31 человека. Никто из людей не пострадал.

Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего могло произойти возгорание.

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