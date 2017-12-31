На Кубани задержали устроивших в кафе стрельбу из автомата мужчин

На Кубани задержали двух мужчин, которых подозревают в том, что они устроили стрельбу в кафе "Огонек" в станице Ладожской Усть-Лабинского района. В перестрелке в этом кафе погибли три человека.

Преступление произошло рано утром сегодня, 31 декабря. По свидетельству очевидцев, в кафе зашли неизвестные и якобы открыли огонь из автомата.

- Установлено, что во время перестрелки были убиты три человека, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - Сейчас сотрудниками полиции по горячим следам задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении этого преступления. Возбуждено уголовное дело. Ведутся дальнейшие следственные действия, активную помощь в которых оказывает СОБР Росгвардии.

По данным полиции, задержанными оказались двое мужчин 34-х и 32-х лет, схожих по приметам с ориентировкой. Их обнаружили в автомобиле в Кореновском районе Краснодарского края. Подозреваемые доставлены в ОМВД России по Усть-Лабинскому району Кубани, а при содействии сотрудников СОБР Росгвардии обнаружено и изъято оружие, из которого предположительно расстреляли посетителей кафе.

- Сотрудниками полиции уже установлены личности погибших во время перестрелки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - После ЧП на территории Усть-Лабинского района был введен план "Сирена". На розыск подозреваемых в преступлении был ориентирован весь личный состав усть-лабинских полицейских и наружные наряды других районов Краснодарского края.

На данный момент правоохранители устанавливают причины и мотивы произошедшей в кафе кровавой перестрелки. Так же пока доподлинно не установлено, велась ли стрельба из автомата или нет.