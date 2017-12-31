Роспотребнадзор: Новый год лучше встречать с овощами

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не объедаться в новогоднюю ночь. Особое внимание ведомство обращает на очередность блюд.

"Самое оптимальное - съедать салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее. Не стоит есть все подряд. В этом случае нагрузка на пищеварительную систему увеличивается в разы", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Диетологи советуют готовить больше овощных салатов. Также специалисты призывают россиян не садиться за праздничный стол голодными.

Ранее россиян предупредили об опасности, которую таят в себе некачественные блюда. Например, отравиться можно, употребив салаты, заправленные майонезом или сметаной, а также шаурму и кондитерские изделия с кремом.