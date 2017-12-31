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31.12.2017 12:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Российские атомщики встречают 2018 год с тремя новыми энергоблоками

Текст: Александр Емельяненков
Четвертый энергоблок-миллионник на Ростовской АЭС в Волгодонске и еще более мощный объект с реактором ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору - вот адреса двух важнейших пусковых объектов "Росэнергоатома" в 2017 году, где в эти часы и дни проходят безостановочные операции так называемого "физпуска" реакторных установок, чтобы затем, уже 2018 году, обеспечить их энергетический пуск и подключение к российской энергосистеме.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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А с третьего энергоблока Тяньваньской АЭС, построенного по российскому проекту и с российским участием в Китае, на берегу Желтого моря, первые киловатты уже поданы потребителям. Сообщение об этом пришло из Поднебесной за сутки до наступления нового года по российскому календарю: энергопуск состоялся 30 декабря в 13:29 по московскому времени.

Как отметил по горячим следам директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров, "энергетический пуск третьего блока Тяньваньской АЭС - событие мирового значения и очередной шаг на пути укрепления российско-китайского сотрудничества. Строительство третьего и четвертого энергоблоков ТАЭС осуществляется в рекордные сроки и может служить отличным примером международной энергетической кооперации".

Буквально за день до этого, 29 декабря, на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ) вывели и четвертый энергоблок Ростовской АЭС. Это означает, что реактор "задышал" - в нем началась управляемая цепная реакция. Выполнение физических испытаний на МКУ станет завершающей стадией физпуска. После этого начнут поэтапный набор мощности, но и тогда будут проводить измерения и контрольные тесты, чтобы гарантировать безопасность и надежную работу всех систем.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Ростовская АЭС, напомним, является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13 километрах от Волгодонска. Три ее уже действующих реактора обеспечивают 46 процентов производства электроэнергии в регионе и снабжают потребителей Ростовской и Волгоградской областей, Краснодара и Ставрополя.

А всего на десяти российских АЭС в уходящем году произведено более 200 миллиардов киловатт-часов электроэнергии - это рекорд для атомной генерации в новейшей российской истории. Тем самым "Росэнергоатом" приблизился к абсолютному рекорду в масштабах СССР, который был достигнут лишь однажды - в 1989 году. Тогда всеми советскими АЭС, включая атомные станции Украины, Литвы и Армении, было выработано 212,58 миллиарда киловатт-часов.

Вспомним об этом, поздравляя друг друга за новогодним столом, и пожелаем удачи всем, кто и в эту новогоднюю ночь несет рабочую вахту, чтобы в наших домах светились окна и не гасли телеэкраны.

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