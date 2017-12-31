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31.12.2017 19:52
Рубрика: Власть

Штраф за незаконное жилье и транспорт вырастет

Текст: Сергей Куликов

Согласно приведенным данным МВД, в течение 2015 года составлено свыше 40 тысяч протоколов по делам о предоставлении жилья или транспорта лицам, которые незаконно находятся в России.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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При этом для обычных граждан максимальный размер штрафа составит пять тысяч рублей (было четыре тысячи), для должностных лиц - 50 тысяч рублей (было 30 тысяч), для юридических - до 500 тысяч рублей (было 300 тысяч).

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

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