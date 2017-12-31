СМИ: Расследование связей Трампа с РФ началось с разговора в баре

Сенсационную информацию, которая фактически подтверждает версию о слабой доказательной базе так называемого "российского следа" в предвыборной кампании Дональда Трампа, опубликовала газета The New York Times.

Авторитетное американское издание сообщило, что что Джордж Пападопулос, бывший советник по внешней политике Дональда Трампа, в мае 2016 года выпивал в лондонском пабе в компании посла Австралии в Великобритании Александра Даунера и неожиданно признался тому, что у России имеется некая "политическая информация о Хиллари Клинтон". Пападопулос, со ссылкой на некого иностранного профессора, сообщил иностранному послу о том, что в Москве якобы есть "множество документов", компрометирующих кандидата от демократов. По версии издания, именно эти "признания", сделанные лондонской пивной, в конечном счете, могли сыграть решающую роль в том, что глава ФБР Джеймс Коми распорядился открыть расследование по факту якобы вмешательства России в ход президентской кампании 2016 года.

Выяснилось, что австралийский посол оперативно "доложил информацию в инстанцию". А примерно через два месяца после встречи с Даунером, после того, как портал WikiLeaks опубликовал взломанные электронные письма Демократического национального комитета в интернете, австралийские официальные лица передали информацию, полученную от Пападопулоса, своим американским коллегам. Издание сообщает об этом, сославшись на четырех нынешних и бывших американских и иностранных официальных лиц, которые прямо заявили о ключевой роли австралийцев в этом громком деле. "Бюро открыло расследование, ставшее одним из его наиболее тщательно охраняемых секретов". Старшие агенты ФБР не обсуждали его даже на ежедневном утреннем брифинге в секретной обстановке, где чиновники ведомства обычно свободно говорят о высокочувствительных операциях", - отметила The New York Times.

В свою очередь адвокаты Пападопулоса и австралийские официальные лица, к которым обратилась с запросом телекомпания CNN для комментариев в субботу, не ответили на него. Специальный адвокат Белого дома Тай Кобб также отказался комментировать статью The New York Times. "Из уважения к специальному адвокату и его расследованию мы не комментируем такие вопросы, - сказал Кобб в своем заявлении, подразумевая специального адвоката по России министерства юстиции США Роберта Мюллера. - Мы продолжаем в полной мере сотрудничать со специальным адвокатом в целях скорейшего завершения расследования (его комиссии)".

Между тем невеста Пападопулоса, Симона Манджианте рассказала CNN в недавнем интервью, что Пападопулоса представляли кем-то вроде "мальчика на побегушках" в штабе республиканцев. Хотя, по ее словам, он представлял Дональда Трампа на различных встречах с иностранными чиновниками вплоть до дня инаугурации нового главы Белого дома. "Джордж - замечательный молодой человек с невероятным опытом в области энергетической и нефтяной политики. Этот опыт заставил его войти в кампанию Трампа и давать советы будущему президенту в возрасте всего лишь 28-ми лет", - сказала Симона Манджианте.

Тем не менее, он одним из первых политтехнологов и советников Трампа был уволен из американской администрации. В масс-медиа уже упоминалось о том, что Пападопулос пострадал за излишнюю самостоятельность и за то, что иногда забывал советоваться со старшими и годящимися ему в отцы членами команды Трампа, озвучивая свои заявления для СМИ. Трамп однажды назвал Пападопулоса "отличным парнем". Но советники и помощники главы Белого дома всегда стремились преуменьшить роль Пападопулоса в предвыборной кампании, назвав его "низкоуровневым" и "малозначительным" помощником, чье пребывание в команде Трампа было кратковременным, отмечает The Hill.

Нынешняя информация, обнародованная американским изданием, по сути, раскрывает механизм продвижения "фейковой" информации в современном Вашингтоне. Как его прямо называют некоторые американские СМИ, это "пьяное откровение" 30-летнего Пападопулоса, в конечном счете, стало поводом для раскручивания кампании против Дональда Трампа и его окружения с применением масштабных пропагандистских инструментов. "Признание в пивной", которое лишний раз подтверждает правдивость поговорки "слово - не воробей", способствовало тому, что американский президент под давлением ряда конгрессменов и недружественных СМИ был вынужден расстаться с ближайшими советниками. Правда, как отмечают наблюдатели, в этой истории пока непонятно, почему сенсационным откровением Пападопулос решил поделиться именно с австралийским послом, да еще не в США, а в Великобритании? Или виной тому стала дружеская атмосфера в пабе Лондона, города, в котором он учился за несколько лет до этого?

Между тем последствия этого откровения оказались печальными - в отношении четверых лиц из окружения Трампа, включая Пападопулоса, возбуждены уголовные дела, в том числе о даче ложных показаний под присягой и мошенничестве. В ноябре Пападопулос признал себя виновным в том, что он лгал ФБР во время дачи показаний.

Справка "РГ"



Напомним, что Роберт Мюллер и его команда расследуют возможную роль России в президентских выборах 2016 года, а также возможный сговор между кампанией Трампа и Москвой. Сам президент США и его окружение неоднократно отрицали утверждения о том, что в ходе кампании "стремились пойти на сговор с Россией, чтобы повлиять на выборы", и настаивали на том, что расследование комиссии Мюллера является "охотой на ведьм".

Мюллер пока не предъявил обвинения Трампу или любому другому действующему сотруднику Белого дома, хотя в ноябре бывший советник президента США Майкл Флинн признал себя виновным в том, что он лгал агентам ФБР о своих контактах с послом России в США за месяц до того, как Трамп занял свой пост. Флинн покинул Белый дом в феврале.



Российское расследование бросило тень на первый год правления Трумпа, и, несмотря на заявления адвокатов президента о том, что оно скоро закончится, в новостных сообщениях указывается, что расследование комиссии Мюллера будет активно продолжаться и в 2018 году.



Команда Трампа, сначала вынужденная уйти в глухую оборону, сейчас пытается продемонстрировать "ангажированный характер" расследования, ведущегося ФБР и спецкомиссией Роберта Мюллера. Сам Трамп, который не раз демонстрировал, что умеет мастерски держать удары, "пошел в атаку", назвав сведения, на которых построено расследование, "кучей мусора" и убеждая, что дело о "российском следе" имеет исключительно политизированный характер и инспирировано его политическими противниками, близкими к Хиллари Клинтон.