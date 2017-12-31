Социологи собрали оценки 2017 года и ожидания от 2018-го

Новости

В Иране на фоне акций протеста заблокировали Instagram и Telegram 18:40
Правительство определит список товаров для обязательной маркировки 18:35
Видео: Главная елка Южно-Сахалинска сгорела дотла 18:29
Пушков назвал слова Трампа об успехах США в Сирии "пост-правдой" 18:20
Эрдоган обвинил США в манипулировании демократией 18:05
Бирюков: За работой систем жизнеобеспечения следят городские штабы 18:00
Третий новогодний поезд запустили с новой станции "Ховрино" 17:56
Обвиняемый в теракте в Петербурге арестован на два месяца 17:47
Подозреваемого в теракте в Петербурге проверят на вменяемость 17:42
Суд арестовал захватившего отделение почты в Харькове на два месяца 17:05
Подозреваемый в теракте в Петербурге рассказал, зачем подорвал магазин 17:04
В Бразилии отказались от фейерверков на Новый год для заботы о животных 16:55
В сети появилось видео тройного убийства в кафе на Кубани 16:52
В Москве мужчина выпрыгнул с девятого этажа горящего дома и остался жив 16:45
СК переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете 16:22
Путин сократил предельную численность работников МВД 16:03
Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Новым годом 16:02
В Стамбуле перед Новым годом задержали группу террористов 15:12
Жительнице США выставили счет за электричество на 284 млрд долларов 14:55
Установлены тарифы соцстрахования от несчастных случаев на производстве 14:14
Названа дата прощания с актером Александром Шавриным 14:08
Британия пригрозила ввести налоги "за бездействие" для интернет-гигантов 14:05
На Урале задержали подозреваемых в лжеминированиях 13:58
В Иране сообщили о жертвах в ходе массовых волнений 13:45
В Петербурге изберут меру пресечения подозреваемому в теракте 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где в Москве можно запускать новогодние фейерверки
Где в Москве можно запускать новогодние фейерверки
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
31.12.2017 16:45
Рубрика: Общество

Социологи собрали оценки 2017 года и ожидания от 2018-го

Текст: Елена Яковлева
Второй год подряд социологи наблюдают повышение оценок прошедшего года. На 2018-й год россияне снова возлагают гораздо большие надежды в отношении своей собственной жизни, подчеркивают, подводя итоги опросов, социологи ВЦИОМ. Как всегда люди ждут перемен к лучшему. Итак, чем нам запомнился 2017 год и чего мы ждем от 2018-го? Как планируем встречать Новый год, что дарить и сколько тратить?

Событием года наши соотечественники третий год подряд назвали военные действия в Сирии. В масштабах своей собственной страны первым по значимости событием стало строительство Крымского моста. Отстранение сборной России от участия в Олимпиаде и суд над бывшим министром Улюкаевымстали главными "отрицательными" событиями года - скандалами.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Тест: Помните ли вы события 2017 года?

Компания "Медиалогия", проанализировав материалы российских СМИ, в первую тройку событий также внесла тему войны в Сирии, а рейтинги российских событий в их измерениях возглавили теракт в санкт-петербургском метро (17 347,37) и единый день голосования (16 258,12). В "Скандалы года" - "зеркало СМИ" внесло также тему допинга, большого спорта и участия нашей сборной в Зимних Играх в Пхенчхане.

Политиком года для россиян остается Владимир Путин (58 процентов опрошенных). За ним с большим отрывом идут Сергей Лавров (18 процентов), Владимир Жириновский (13 процентов), Сергей Шойгу (10 процентов), Дмитрий Медведев (9 процентов) и др.

Не выделяются явные фавориты среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер. Рейтинг спортсменов возглавляют биатлонист Антон Шипулин (4%), хоккеист Александр Овечкин (4%), фигуристка Евгения Медведева (4%).

Наиболее популярные актеры - Сергей Безруков (он возглавляет рейтинг несколько лет подряд) и Константин Хабенский, добившийся лидерства в широком общественном мнении в этом году.

Музыкантом года стал любимый многими и ушедший в 2017 году после тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский.

Фото: Depositphotos.com
Названы самые популярные желания россиян на Новый год

Любимыми и известными писателями много лет остаются - несколько намозолившая внимание и не делавшая большой чести широкому читательскому вкусу Дарья Донцова, крепко запечатлевшийся в памяти Борис Акунин и, к счастью, Захар Прилепин.но все содержательные ответы на вопрос о читательских предпочтениях не превышают 2 процентов.

Среди самых популярных телепередач ток-шоу "Пусть говорят". Детективы "Ментовские войны" (5%), "Тайны следствия" (4%), "След" (4%) возглавляют рейтинг телесериалов. Лучшими фильмами 2017 года названы "Салют 7" , "Последний богатырь", "Легенда о Коловрате".

2017-й год россияне провожают с теми же эмоциями, что и 2016-й. Радость и ожидание перемен к лучшему, спокойствие и уверенность -главные чувства, с которыми россияне встречают 2018 год. У россиян на 10 процентов стало меньше грусти.

"Хорошим" или "удачным" лично для себя и своей семьи этот год назвали 55 процентов, а 41 процентов все-таки отметили, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым.

За последние три года "индекс личных ожиданий" вырос на 27 пунктов и поднялся с 37 до 64 пунктов: мы уже не боимся ждать от жизни счастья.

Фото: Depositphotos.com
Какие подарки россияне мечтают получить на Новый год

Традиционным местом празднования Нового года остается родной дом, именно в нем планируют встретить 2018-й год 78 процентов россиян. 8 процентов пойдут в гости, 3 - отправятся на дачу, 4 процента не собираются встречать Новый год.

96 процентов россиян планируют новогодние покупки. Предполагаемые затраты выросли на 15 процентов. Сумма средних расходов на Новый год немного превышает 14.000 рублей. Примерно треть уходит на подарки, треть на новогодний стол и столько же на походы в театр и "на елку".

"Деньги" покинули "ТОП -5" желанных подарков, а сувениры сохранили за собой первое место. Игрушки, конфеты и шампанское по-прежнему желанны. Набирают баллы парфюмерия и косметика. Интересно, что 27 процентов россиян готовы отказаться от новогодних подарков, а 13 процентов не намерены ничего дарить. Видимо, с ними уже не все связывают праздничное настроение и лучшие ожидания.

Главное сегодня

СК переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете
Умер актер Александр Шаврин
На Кубани задержали устроивших в кафе стрельбу из автомата мужчин
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об "успехах" в Сирии
СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны с КНДР