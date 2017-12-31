Социологи собрали оценки 2017 года и ожидания от 2018-го

Второй год подряд социологи наблюдают повышение оценок прошедшего года. На 2018-й год россияне снова возлагают гораздо большие надежды в отношении своей собственной жизни, подчеркивают, подводя итоги опросов, социологи ВЦИОМ. Как всегда люди ждут перемен к лучшему. Итак, чем нам запомнился 2017 год и чего мы ждем от 2018-го? Как планируем встречать Новый год, что дарить и сколько тратить?

Событием года наши соотечественники третий год подряд назвали военные действия в Сирии. В масштабах своей собственной страны первым по значимости событием стало строительство Крымского моста. Отстранение сборной России от участия в Олимпиаде и суд над бывшим министром Улюкаевымстали главными "отрицательными" событиями года - скандалами.

Компания "Медиалогия", проанализировав материалы российских СМИ, в первую тройку событий также внесла тему войны в Сирии, а рейтинги российских событий в их измерениях возглавили теракт в санкт-петербургском метро (17 347,37) и единый день голосования (16 258,12). В "Скандалы года" - "зеркало СМИ" внесло также тему допинга, большого спорта и участия нашей сборной в Зимних Играх в Пхенчхане.

Политиком года для россиян остается Владимир Путин (58 процентов опрошенных). За ним с большим отрывом идут Сергей Лавров (18 процентов), Владимир Жириновский (13 процентов), Сергей Шойгу (10 процентов), Дмитрий Медведев (9 процентов) и др.

Не выделяются явные фавориты среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер. Рейтинг спортсменов возглавляют биатлонист Антон Шипулин (4%), хоккеист Александр Овечкин (4%), фигуристка Евгения Медведева (4%).

Наиболее популярные актеры - Сергей Безруков (он возглавляет рейтинг несколько лет подряд) и Константин Хабенский, добившийся лидерства в широком общественном мнении в этом году.

Музыкантом года стал любимый многими и ушедший в 2017 году после тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский.

Любимыми и известными писателями много лет остаются - несколько намозолившая внимание и не делавшая большой чести широкому читательскому вкусу Дарья Донцова, крепко запечатлевшийся в памяти Борис Акунин и, к счастью, Захар Прилепин.но все содержательные ответы на вопрос о читательских предпочтениях не превышают 2 процентов.

Среди самых популярных телепередач ток-шоу "Пусть говорят". Детективы "Ментовские войны" (5%), "Тайны следствия" (4%), "След" (4%) возглавляют рейтинг телесериалов. Лучшими фильмами 2017 года названы "Салют 7" , "Последний богатырь", "Легенда о Коловрате".

2017-й год россияне провожают с теми же эмоциями, что и 2016-й. Радость и ожидание перемен к лучшему, спокойствие и уверенность -главные чувства, с которыми россияне встречают 2018 год. У россиян на 10 процентов стало меньше грусти.

"Хорошим" или "удачным" лично для себя и своей семьи этот год назвали 55 процентов, а 41 процентов все-таки отметили, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым.

За последние три года "индекс личных ожиданий" вырос на 27 пунктов и поднялся с 37 до 64 пунктов: мы уже не боимся ждать от жизни счастья.

Традиционным местом празднования Нового года остается родной дом, именно в нем планируют встретить 2018-й год 78 процентов россиян. 8 процентов пойдут в гости, 3 - отправятся на дачу, 4 процента не собираются встречать Новый год.

96 процентов россиян планируют новогодние покупки. Предполагаемые затраты выросли на 15 процентов. Сумма средних расходов на Новый год немного превышает 14.000 рублей. Примерно треть уходит на подарки, треть на новогодний стол и столько же на походы в театр и "на елку".

"Деньги" покинули "ТОП -5" желанных подарков, а сувениры сохранили за собой первое место. Игрушки, конфеты и шампанское по-прежнему желанны. Набирают баллы парфюмерия и косметика. Интересно, что 27 процентов россиян готовы отказаться от новогодних подарков, а 13 процентов не намерены ничего дарить. Видимо, с ними уже не все связывают праздничное настроение и лучшие ожидания.