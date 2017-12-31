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31.12.2017 22:10
Рубрика: В мире

Трамп: Политика демократов убьет процветание Америки

Текст: Андрей Васильев

Политика демократов убьет процветание, которого США добились в этом году, если они выиграют промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года, написал президент США Дональд Трамп в воскресенье в Twitter.

"Почему интеллектуальные избиратели хотят выбрать демократов в конгресс на выборах 2018 года, если их политика полностью уничтожит великое богатство, созданное в течение нескольких месяцев после выборов?" - задался вопросом глава Белого дома.

Выборы конгрессменов, которые должны пройти в следующем году, не на шутку беспокоят Трампа. Имеющийся у республиканцев контроль над двумя палатами конгресса дал президенту США серьезную фору в продвижении ключевого законопроекта о реформе налогообложения и утверждении своих кандидатов на федеральные должности. Однако партия, чей президент является главой Белого дома, как правило, исторически теряет контроль над палатой представителей и сенатом на промежуточных выборах, напоминает FoxNews.

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Демократам необходимо будет выиграть в общей сложности 24 места, чтобы получить контроль в палате представителей, и три, чтобы добиться преимущества в сенате.

Брюс Мельман, бывший помощник министра торговли и сопредседатель Альянса интернет-инноваций, заявил "Fox News Sunday", что сейчас сложно спрогнозировать то, кто будет иметь преимущество в конгрессе, учитывая, что обе стороны имеют преимущества.

Он отметил, что большинство республиканцев делают ставку на округа, где большинство составляют избиратели консервативной направленности, а на выборы приходят более возрастные и белые избиратели, составляющие электоральную опору "партии слона".

Вдобавок, по словам политолога, лучшим индикатором для таких выборов является популярность президента, а у Трампа она находится на крайне низком уровне, составляя 39 процентов.

"У демократов сейчас существует огромное преимущество в энтузиазме", - заключил Мельман, утверждая, что их 13-очковое лидерство над республиканцами в "родовых" демократических и республиканских округах "эпично".

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