Трамп: Политика демократов убьет процветание Америки

Политика демократов убьет процветание, которого США добились в этом году, если они выиграют промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года, написал президент США Дональд Трамп в воскресенье в Twitter.
"Почему интеллектуальные избиратели хотят выбрать демократов в конгресс на выборах 2018 года, если их политика полностью уничтожит великое богатство, созданное в течение нескольких месяцев после выборов?" - задался вопросом глава Белого дома.
Выборы конгрессменов, которые должны пройти в следующем году, не на шутку беспокоят Трампа. Имеющийся у республиканцев контроль над двумя палатами конгресса дал президенту США серьезную фору в продвижении ключевого законопроекта о реформе налогообложения и утверждении своих кандидатов на федеральные должности. Однако партия, чей президент является главой Белого дома, как правило, исторически теряет контроль над палатой представителей и сенатом на промежуточных выборах, напоминает FoxNews.
Демократам необходимо будет выиграть в общей сложности 24 места, чтобы получить контроль в палате представителей, и три, чтобы добиться преимущества в сенате.
Брюс Мельман, бывший помощник министра торговли и сопредседатель Альянса интернет-инноваций, заявил "Fox News Sunday", что сейчас сложно спрогнозировать то, кто будет иметь преимущество в конгрессе, учитывая, что обе стороны имеют преимущества.
Он отметил, что большинство республиканцев делают ставку на округа, где большинство составляют избиратели консервативной направленности, а на выборы приходят более возрастные и белые избиратели, составляющие электоральную опору "партии слона".
Вдобавок, по словам политолога, лучшим индикатором для таких выборов является популярность президента, а у Трампа она находится на крайне низком уровне, составляя 39 процентов.
"У демократов сейчас существует огромное преимущество в энтузиазме", - заключил Мельман, утверждая, что их 13-очковое лидерство над республиканцами в "родовых" демократических и республиканских округах "эпично".
Why would smart voters want to put Democrats in Congress in 2018 Election when their policies will totally kill the great wealth created during the months since the Election. People are much better off now not to mention ISIS, VA, Judges, Strong Border, 2nd A, Tax Cuts & more?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.