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31.12.2017 12:29
Рубрика: В мире

Фото: Аномальные холода превратили Ниагарский водопад в "иллюзию"

Текст: Александр Саможнев

Аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада, сообщает РИА Новости.

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Сам поток не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада. Необычное зрелище привлекло в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио множество туристов.

В последние дни в ряде регионов США установилась морозная погода, выпало большое количество снега. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов по Цельсию. В 1899 году в городе был установлен температурный рекорд, тогда термометр показал минус 26 градусов.

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