Установлены тарифы соцстрахования от несчастных случаев на производстве

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, в котором определена методика подсчетов тарифов на социальное страхование работников от несчастных случаев, возникших в результате осуществления трудовой деятельности на производстве, а также тех работников, кто заболел в результате осуществления этой трудовой деятельности профессиональным заболеванием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Федеральный закон устанавливает нормы страховых взносов, фиксируя, что в наступающем 2018 году, а также в плановые периоды 2019-2020 годов страховые взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний выплачиваются бизнесменами, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, в размере 60 процентов от взносов работникам, которые являются инвалидами первой, второй или третьей группы.