В Австрии хозяин отеля спас заблудившихся в горах туристов

Хозяин частного отеля в Верхней Австрии спас от верной смерти десятерых туристов, заблудившихся в горах, сообщает телеканал ORF.

Шестеро австрийцев и четверо немцев решили отпраздновать Новый год в охотничьем домике, расположенном высоко в горах. Они начали восхождение в воскресенье в полдень в районе лыжного курорта Криппенштайн. Вскоре началась сильная метель, и путники сбились с дороги.

Хозяин отеля забеспокоился, когда гости не прибыли на место в назначенное время. Несмотря на штормовой ветер скоростью около ста километров в час, он направился вместе с другими сотрудниками на поиски заблудившихся туристов.

По счастливой случайности австрийцы и их немецкие друзья вскоре были найдены. Некоторые из них страдали от переохлаждения, однако травм после падений в темноте зафиксировано не было. Все благодарили отважного хозяина за спасение, увидев в этом хороший знак на будущий год.