В Бразилии отказались от фейерверков на Новый год для заботы о животных

Накануне празднования Нового года ряд руководителей крупных бразильских городов отказались от традиционного праздничного салюта. Вместо классических фейерверков, чье использование сопровождается громкими взрывами и хлопками, власти будут использовать "тихую" пиротехнику.

Это решение мотивировано заботой о домашних животных, в первую очередь собаках и кошках. Защитники прав животных, активно лоббировавшие такие меры в течение года, утверждают, что традиционный новогодний салют наносит серьезный ущерб здоровью питомцев, испытывающих "сильный стресс от создаваемого взрывающимися зарядами шума".

В ряде префектур страны такой запрет уже приобрел статус закона - власти города не могут использовать "шумный" салют при организации городских мероприятий. Традиционный новогодний фейерверк, по утверждению представителей крупнейшей местной НПО в поддержку прав животных, представляет собой период "отчаяния, крайнего стресса и боли". "Негативным эффектам подвержены не только домашние питомцы, но и дикие животные. Звери впадают в панику, могут оглохнуть и ослепнуть. Нами неоднократно фиксировались случаи сердечных приступов у собак и птиц, приведшие к их смерти", утверждает Ваниа Нунес, ветеринар Национального форума Бразилии в поддержку прав животных.

Также утверждается, что накопленная ветеринарами статистика указывает на то, что именно громкий звук от салютов является основной угрозой здоровью и жизни животных. "Громкий звук от фейерверков воспринимается большинством людей нормально, за это и любят салюты. Но для зверей, чей слуховой аппарат, как правило, в разы чувствительнее человеческого, взрывы это настоящая пытка", отмечает Ваниа Нунес.

Бразильские правозащитники пошли еще дальше и запустили национальную кампанию в пользу тотального запрета на такой вид развлечения не только в новогодние праздники, но и в целом. В Сенате Национального конгресса набирает обороты петиция о необходимости выработки и принятия соответствующего федерального законодательства. Судя по активности граждан, поддержавших петицию, можно рассчитывать на то, что подобный закон будет принят уже в следующем году, и Бразилия будет отмечать новый год с бесшумными фейерверками.