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31.12.2017 18:40
Рубрика: В мире

В Иране на фоне акций протеста заблокировали Instagram и Telegram

Текст: Александр Саможнев

В Иране временно заблокирован доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram на фоне антиправительственных протестов в Тегеране и других городах, сообщает информационное агентство Reuters.

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Решение об этом было принято "на самом высоком уровне" в связи с тем, что социальные сети могут использоваться в организации протестного движения. Их запрет ихпозволит "поддержать порядок" в республике, считают правоохранительные органы.

Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. По его словам, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Антиправительственные выступления против коррупции и высоких цен проходят в Тегеране, Мешхеде и других крупных городах страны. Стало известно о том, что в населенном пункте Доруд при невыясненных обстоятельствах погибли два манифестанта.

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