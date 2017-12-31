В России резко подешевел iPhone SE

31.12.2017, 14:29 Текст: Виктория Чернышева

В канун Нового года в российских магазинах снизилась цена на один из самых покупаемых смартфонов от Apple - iPhone SE.

По данным "Яндекс.Маркет", 32-гигабайтную версию гаджета в настоящий момент можно купить за 18 290 рублей.

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Между тем, на официальном сайте Applе цена на iPhone SE все еще начинается от 27 990 рублей (старшая версия стоит 35 990 рублей). Смартфон доступен в четырех цветовых вариантах: серебристый, золотой, "серый космос" и "розовое золото".

iPhone SE имеет 4-дюймовый экран и от 32 до 128 гигабайт встроенной памяти. Сегодня это самый дешевый смартфон в линейке Apple.

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