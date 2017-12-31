В России резко подешевел iPhone SE

В канун Нового года в российских магазинах снизилась цена на один из самых покупаемых смартфонов от Apple - iPhone SE.

По данным "Яндекс.Маркет", 32-гигабайтную версию гаджета в настоящий момент можно купить за 18 290 рублей.

Между тем, на официальном сайте Applе цена на iPhone SE все еще начинается от 27 990 рублей (старшая версия стоит 35 990 рублей). Смартфон доступен в четырех цветовых вариантах: серебристый, золотой, "серый космос" и "розовое золото".

iPhone SE имеет 4-дюймовый экран и от 32 до 128 гигабайт встроенной памяти. Сегодня это самый дешевый смартфон в линейке Apple.