В Сиднее Новый год встретили феерическим салютом

В Сиднее 2018 год встретили захватывающим дыхание фейерверком, который длился более двенадцати минут. Небо над заливом озарилось разноцветными огнями. По некоторым оценкам, в районе гавани Новый год встречали 1,6 миллиона человек, сообщает газета The Daily Telegraph.

Несмотря на духоту, с раннего утра тысячи горожан занимали удобные места вокруг гавани, чтобы насладиться салютом, специально подготовленным профессионалами для праздника.

Во время подготовки к торжествам не обошлось и без происшествий. На некоторое время были эвакуированы граждане, собравшиеся на салют на пляже в районе Терригал. В заливе опрокинулась баржа с пиротехникой, вызвав многочисленные неконтролируемые взрывы петард. Члены команды плавсредства получили легкие ранения. Они были выловлены из воды подоспевшими вовремя спасателями.