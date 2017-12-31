В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об "успехах" в Сирии

Слова президента США Дональда Трампа о том, что западная коалиция добилась освобождения Сирии от боевиков, не отвечают фактам и лишь отражают амбиции американского лидера. Так российские сенаторы прокомментировали его заявление, опубликованное на YouTube.

"Мы добились исторических успехов в борьбе со смертоносной террористической группировкой, известной под названием ИГ ("Исламское государство", запрещена в России - прим. "РГ"). Сегодня международная коалиция по борьбе с ИГ восстановила контроль почти над 100% территории, которая ранее контролировалась террористами в Ираке и Сирии", - заявил президент США.

"Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политических целей", - написал в Twitter глава временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Видимо, Дональд Трамп очень хочет войти в историю как победитель ИГ в Сирии и Ираке, считает первый зампред комитета по обороне Франц Клинцевич. "Простим хозяину Белого дома эту его маленькую слабость, и ответим по-новогоднему, перефразируя старый советский анекдот, - предложил он. - Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии".