В Стамбуле перед Новым годом задержали группу террористов

Силы безопасности Турции задержали двадцать террористов, поддерживающих связи с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"). Они планировали совершить нападение во время празднования Нового года. Об этом сообщает государственное информационное агентство Аnadolu.

По данным правоохранительных органов, радикалы были схвачены силовиками в Стамбуле, некоторые из них являются иностранными гражданами. В общей сложности в столице Турции задержаны более шестидесяти человек, подозреваемых в терроризме

В начале ноября Главное управление безопасности Турции информировало о задержании 283 человек по подозрению в причастности к ДАИШ. В ходе спецоперации были обнаружены 66 самодельных взрывных устройств.