Видео: Как выглядят Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Дизайнеры YouTube-канала Concept Creator создали видеоролик, в котором подробно показаны новые флагманы от Samsung - смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+.

За основу специалисты взяли данные из многочисленных утечек, опубликованных в СМИ.

В новых гаджетах будет двойная основная камера (скорее всего, 12-мегапиксельная), под которой расположится датчик отпечатков пальцев. Galaxy S9 получит 5,8-дюймовый, а Galaxy S9+ - 6,2-дюймовый безрамочный AMOLED-дисплей.

Ожидается, что смартфоны будут работать на процессоре Exynos 9810, иметь от 4 до 6 гигабайт оперативной и от 64 до 128 гигабайт встроенной флэш-памяти.

Премьера флагманов состоится в Барселоне, на Всемирном конгрессе мобильной индустрии, который пройдет в феврале.