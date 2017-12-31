Забастовка полицейских в Бразилии привела к всплеску преступности

За сутки в бразильском штате Риу-Гранди- ду-Норти были убиты сразу 15 человек. К всплеску преступности в регионе привела забастовка местных полицейских. Они уже две недели добиваются улучшения условий труда и своевременной выплаты заработной платы.

Как пишет ТАСС, в связи со сложившейся ситуацией Министерство обороны направило в штат на северо-востоке страны армейские подразделения, чтобы обеспечить порядок. Почти три тысячи военнослужащих уже прибыли на место.

За началом операции следит лично министр обороны Бразилии. Он также прилетел в город Натал - административный центр штата.