Жительнице США выставили счет за электричество на 284 млрд долларов

Жительнице штата Пенсильвания Мэри Хоромански по ошибке насчитали долг за электричество в размере 284,4 миллиарда долларов, сообщает телеканал FoxNews.

По словам потерпевшей, в начале месяца она решила проверить задолженность по электричеству в электронном личном кабинете на сайте энергокомпании. Оны была ошеломлена тем, что должна заплатить 284,4 миллиарда долларов. "Мои глаза чуть не выскочили из орбит", - комментировала ситуацию Хоромански.

На сайте также давалась рекомендация, что задолженность нужно погасить до ноября 2018 года, а платеж за декабрь составлял "всего лишь" 28 тысяч долларов.

Родственники Хоромански забили тревогу и стали выяснять, что на самом деле происходит. На фирме сына Мэри заверили, что после исправления арифметической ошибки оплатить нужно 284,4 доллара. Официальный представитель поставщика электроэнергии извинился за причиненные клиенту неудобства.

После всего пережитого Хоромански попросила сына купить в качестве подарка монитор сердечного ритма.