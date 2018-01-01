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Рубрика: Культура

Аллу Пугачеву обвинили в плагиате после премьеры на "Голубом огоньке"

Текст: Александр Алексеев
Культовая певица с 2014 года не представляла новых песен. Предыдущей была "Нас бьют, мы летаем". Поэтому долгожданная премьера "Я летала" (Алла Борисовна, похоже, основательно решила взяться за тему полетов) была заранее разрекламирована, а телезрители ради нее переключались на Первый канал. Но уже 1 января премьера Аллы Пугачевой подверглась неожиданным обвинениям.

"Я летала", в целом, впечатлила: ритмичная, бойкая, немного взбалмошная и самозабвенно-романтичная, выполненная с модной электронной аранжировкой, драматичная и театрализованно спетая и разыгранная артисткой. Однако уже на следующий день после новогоднего концерта, поэт Александр Вулых обвинил автора "Я летала" Олега Влади в том, что новая песня не оригинальна и очень уж похожа на "Придуманную любовь", которую он сам сочинил на музыку Игоря Саруханова.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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- Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", которая была написана более пятнадцати лет назад, - посетовал 1 января в социальных сетях Александр Вулых.

Положа руку на сердце - между двумя композициями практически нет ничего общего. Гармонии разные, да и количества нот в той последовательности, при которой может идти речь о возможном плагиате, тоже не наблюдается.

К тому же у Пугачевой песня - азартная, драматичная, с удачными музыкальными решениями, креативными находками и оригинальными тембрами. Будоражащая эмоциями, пылкостью интонации и явно не скучная. А "Придуманная любовь" Игоря Саруханова - это все-таки печальная, с горестными интонациями, довольно унылая по настроению и эмоциям баллада, которая если и имеет общее с песней Олега Влади, то, наверное, только тем, что и в ней второе слово в названии начинается на "л"…

Фото: kinopoisk.ru
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Телезрителям, наверняка было приятно услышать и новую песню Аллы Пугачевой, и снова вспомнить творчество гитариста и певца Игоря Саруханова. У него есть немало душевных и мелодичных хитов, например, "Скрипка-Лиса", "Маскарад" или "Слово в слово"…

Ну а в придуманной любви - как в жизни, так и в песне - особых радостей или поводов для гордости, как кажется, нет...

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