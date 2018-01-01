Американский подросток убил свою семью в новогоднюю ночь

В США 16-летний подросток в новогоднюю ночь застрелил своих родителей, сестру и друга семьи.

По словам окружного прокурора Кристофера Грамичиони, от рук убийцы погибли его отец и мать 44-летний Стивен и 42-летняя Линда Кологи, 18-летняя сестра Бриттани и 70-летний друг семьи Мэри Шульц, проживавшая с ними в доме в Нью-Джерси.

Подросток был арестован, а орудие убийства - полуавтоматическую винтовку - полиция обнаружила в доме. Как сообщили изданию New York Post соседи погибшего Стивена, он был водителем грузовика, в прошлом - военнослужащий - и оружие принадлежало ему и было зарегистрировано на его имя.

Брат и дедушка убийцы в ходе стрельбы не пострадали. Как сообщил изданию New York Daily News прокурор, в ходе задержания преступник не оказал сопротивления. Мотивы преступления следствию пока неизвестны.