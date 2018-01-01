"Барыс" отправил в отставку Евгения Корешкова

Первая тренерская отставка года в Континентальной хоккейной лиге состоялась уже 1 января. Должности лишился главный тренер казахстанского "Барыса" Евгений Корешков. Команду в статусе "и.о." возглавил Галым Мамбеталиев.

Откровенно говоря, неожиданностью такое решение не стало. "Барыс" очень прилично начал сезон, шел в лидирующей группе Восточной конференции, но затем попал в резкий штопор. За последние полтора месяца, с 15 ноября, в 16 матчах команда смогла победить лишь дважды, причем один поединок против "Трактора" завершила в свою пользу лишь в овертайме. 6 очков из 48 возможных - результат удручающий. В таблице конференции "Барыс" значится 10-м, и отстает от замыкающего кубковую восьмерку "Амура" на пять очков, проведя при этом на три матча больше. То есть попасть в плей-офф казахстанцы смогут только при фантастически удачном стечении обстоятельств.

Если судить по крайне скупому сообщению на официальном сайте клуба, отставка Корешкова была принята на попечительском совете и связана с "низкими спортивными показателями". Исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Галым Мамбеталиев, трудившийся в штабе на должности старшего тренера.

Отметим, что Евгений Корешков возглавил астанинский клуб в сентябре 2015-го. Месяц он проработал с приставкой "и.о.", после чего был утвержден на этой должности. В сезоне 2015/16 "Барыс" впервые не смог пробиться в плей-офф КХЛ. Зато в предыдущем розыгрыше под руководством Корешкова казахстанцы прошли в первом раунде челябинский "Трактор", а затем уступили магнитогорскому "Металлургу".