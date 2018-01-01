Болгария считает приоритетным решение проблемы антироссийских санкций

Болгария с 1 января 2018 года является страной-председателем Европейского совета. По словам министра болгарского председательства Лиляны Павловой, при посредничестве Софии продолжатся переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, разработка миграционной политики, подготовка долгосрочного финансового соглашения, формирование общей европейской оборонной политики и единого цифрового рынка.

Одним из приоритетов своего председательства Павлова, которую цитирует агентство ТАСС, назвала решение проблемы антироссийских санкций. "Премьер-министр Бойко Борисов и болгарское правительство считают необходимым включения в повестку дня предстоящих дебатов вопроса о санкциях как одного из приоритетных. Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему", - пояснила Павлова.

Напомним, что каждые полгода в Евросовете сменяется страна-председатель. До 31 декабря эти функции выполняла Эстония. "В рамках нашего председательства будет проведено 300 встреч в Болгарии и 1,5 тыс. встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе. Мы ждем, что за эти шесть месяцев страну посетит около 25 тыс. гостей", - сообщила Павлова журналистам.