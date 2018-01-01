Футболист убил судью за красную карточку

Дикая история произошла во время любительского футбольного матча в Мексике. Недовольный своим удалением игрок напал на судью, и в итоге рефери скончался в больнице.

Роковой поединок состоялся в городе Халапа, столице восточного мексиканского штата Веракруз, еще в канун католического Рождества - футболист из Гвадалахары, получивший красную карточку, нанес травмы арбитру. Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо оказался в больнице Халапы с тяжелейшими повреждениями мозга. Судья впал в кому, в течение недели врачи боролись за его жизнь, но безрезультатно - арбитр скончался в минувшую субботу.

Как сообщает английская газета Daily Mail, о личности футболиста-убийцы известно лишь, что его зовут Милтон, и что он взят под стражу. Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес уже заявил, что надеется на справедливое расследование, и потребовал предпринять меры, чтобы исключить подобные трагедии в будущем.

Насилие на футболе для Мексики, увы, является довольно привычным делом. Буквально в ноябре другой любительский матч в городе Фреснильо закончился перестрелкой между болельщиками. Один из них был убит выстрелом в голову в упор - все это происходило на глазах у детей.

А в конце 2016 года в мексиканском городе Тулансинго погиб другой судья - удаленный им игрок боднул рефери в голову, и все также закончилось летальным исходом.