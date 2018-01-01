По словам политика, в августе 2018 года Афины окончательно выйдут из меморандумов - программ финансовой поддержки Греции международными кредиторами в обмен на политику жесткой бюджетной экономии, сокращения пенсий, зарплат и социальной поддержки, приватизацию госсобственности, поднятие налогов и другие болезненные структурные реформы.

"Мы наконец выйдем из периода надзора, жестких мер и унижения. И это причина для того, чтобы испытывать оптимизм, поскольку 2018 год станет хорошим временем для страны и наших граждан", отметил Алексис Ципрас.

Текущая, уже третья по счету программа финансовой помощи Греции со стороны "тройки" международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) завершается в августе 2018 года. Напомним, что в рамках меморандумов Афинам было выделено порядка 326 миллиардов евро в период с 2010 по 2017 год (110 млрд. евро в 2010 году, 130 млрд. в 2012 году и ещё 86 млрд. в 2015 году).

По словам греческого премьер-министра, в это время граждане страны принесли огромные жертвы и лишения из-за экстремальных требований иностранных кредиторов. "Мы оставляем темный период позади", заверил накануне сограждан Ципрас.

Вместе с тем, большинство жителей Эллады, пребывающей в экономическом кризисе уже седьмой год подряд, не верят в окончательный выход Греции из-под жесткой экономической опеки кредиторов. Согласно соцопросу, проведенному службой изучения общественного мнения "MRB Hellas" для местной популярной газеты "Real News", более 66 процентов респондентов уверены в том, что окончательно избавиться от надзора международных кредиторов после августа 2018 года Афинам не удастся, и только 17 процентов верят в "чистый выход" из программ меморандумов.