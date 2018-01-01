Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН

Напомним, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 стран, из которых пять - Китай, Российская Федерация, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Франция - являются постоянными членами, а десять избираются на двухлетний срок. 31 декабря из состава Совбеза вышли Украина, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай и Япония. С 1 января их место в ключевой международной структуре, отвечающей за поддержание мира и безопасности, заняли Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу и Польша. Более 60 государств-членов Организации Объединенных Наций никогда не были членами Совета.

Казахстан остается непостоянным членом Совета Безопасности до 31 декабря текущего года. По данным казахских СМИ, представительство страны обозначило семь приоритетов своей работы в Совете Безопасности ООН: достижение мира, свободного от ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов, продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества, противодействие терроризму, вопросы мира и бе­зопасности в Африке, обеспечение неразрывной связи между безопас­ностью и устойчивым развитием, адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века. Как ожидается, 2 января страны-члены СБ ООН утвердят программу председательства на январь. В тот же день состоится пресс-конференция постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, на которой он представит программу работы Совбеза под председательством Астаны.

Каждый член Совета Безопасности ООН поочередно - в английском алфавитном порядке - председательствует в нем в течение одного месяца. Таким образом, в феврале бразды правления в Совбезе перейдут к Кувейту.