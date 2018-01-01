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01.01.2018 12:28
Рубрика: В мире

Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН

Текст: Ариадна Рокоссовская

Казахстан впервые в истории стал страной-председателем Совета Безопасности ООН. Как ожидается, 2 января страны-члены Совбеза утвердят программу председательства.

Напомним, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 стран, из которых пять - Китай, Российская Федерация, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Франция - являются постоянными членами, а десять избираются на двухлетний срок. 31 декабря из состава Совбеза вышли Украина, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай и Япония. С 1 января их место в ключевой международной структуре, отвечающей за поддержание мира и безопасности, заняли Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу и Польша. Более 60 государств-членов Организации Объединенных Наций никогда не были членами Совета.

Фото: REUTERS/Toussaint Kluiters/United Photos
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Казахстан остается непостоянным членом Совета Безопасности до 31 декабря текущего года. По данным казахских СМИ, представительство страны обозначило семь приоритетов своей работы в Совете Безопасности ООН: достижение мира, свободного от ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов, продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества, противодействие терроризму, вопросы мира и бе­зопасности в Африке, обеспечение неразрывной связи между безопас­ностью и устойчивым развитием, адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века. Как ожидается, 2 января страны-члены СБ ООН утвердят программу председательства на январь. В тот же день состоится пресс-конференция постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, на которой он представит программу работы Совбеза под председательством Астаны.

Каждый член Совета Безопасности ООН поочередно - в английском алфавитном порядке - председательствует в нем в течение одного месяца. Таким образом, в феврале бразды правления в Совбезе перейдут к Кувейту.

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