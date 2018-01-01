Кучеров стал третьей звездой года в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила имена трех главных героев ушедшего года. Среди них и российский снайпер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

В 2017 году наш нападающий не взял трофеев ни с командой, ни в личных номинациях, но сделал серьезный задел на будущее. Именно Кучеров лидирует сейчас в споре за звание лучшего снайпера и лучшего бомбардира сезона - в этой "регулярке" у него 25 шайб и 31 передача. Сама "Тампа" лидирует в чемпионате и выглядит одним из реальных претендентов на Кубок Стэнли.

По итогам года Кучеров получил третью звезду от НХЛ в первую очередь за выдающуюся результативность - он забил в 2017-м больше всех в Лиге, 52 шайбы. Второе место досталось капитану "Питтсбурга" Сидни Кросби, который стал в этом году трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Ну а звание первой звезды НХЛ - у нового клуба "Вегас Голден Найтс". "Золотые рыцари" только начали свой путь в большом хоккее, но уже лидируют в Западной конференции и выступают значительно лучше, чем ожидали от дебютанта.