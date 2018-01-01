Кучеров стал третьей звездой года в НХЛ

Новости

Неймар получит приз "Золотая самба" 18:55
Транскам закрыли из-за снегопада 18:54
В Париже в новогоднюю ночь сожгли около 250 автомобилей 18:43
Два человека погибли на пожаре в Воронеже 18:41
В МИД России заявили о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране 18:19
В Германии два человека погибли из-за фейерверков 18:11
Вышли трейлер и постер неонового хоррора "Лайкни меня" 18:11
Новозеландцы возвели остров, чтобы обойти запрет на распитие алкоголя 17:40
На Кубани "обезвредили" террористов в городских условиях 17:30
ЦИК принял к рассмотрению документы супруги муфтия Дагестана 17:29
Франция планирует провести торговый путь в Китай через Россию 17:26
Актриса Лина Хиди рассказала о смерти Серсеи Ланнистер 17:20
СМИ: Олегу Табакову стало лучше 17:07
Путин и Нетаньяху договорились о встрече 16:56
Президент Ирана объяснил природу протестных акций в стране 16:55
В ночь на 2 января жители Земли увидят новогоднее Суперлуние 16:55
Трамп обвинил Пакистан в помощи террористам за деньги США 16:30
Болгария считает приоритетным решение проблемы антироссийских санкций 16:23
Пранкеры снова разыграли Порошенко 16:20
Вторая ветка российско-китайского нефтепровода введена в эксплуатацию 16:15
"Барыс" отправил в отставку Евгения Корешкова 16:13
Число жертв беспорядков в Иране достигло 12 человек 15:18
Путин сократил численность Вооруженных сил почти на 300 человек 15:02
В Лондоне за сутки четверо погибли от ножевых ранений 14:56
Под Витебском предотвратили наезд автомобиля на толпу горожан 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
01.01.2018 12:53
Рубрика: Спорт

Кучеров стал третьей звездой года в НХЛ

Текст: Илья Зубко

Национальная хоккейная лига объявила имена трех главных героев ушедшего года. Среди них и российский снайпер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

Кучеров забросил 25-ю в сезоне шайбу, Василевский сыграл на ноль

В 2017 году наш нападающий не взял трофеев ни с командой, ни в личных номинациях, но сделал серьезный задел на будущее. Именно Кучеров лидирует сейчас в споре за звание лучшего снайпера и лучшего бомбардира сезона - в этой "регулярке" у него 25 шайб и 31 передача. Сама "Тампа" лидирует в чемпионате и выглядит одним из реальных претендентов на Кубок Стэнли.

По итогам года Кучеров получил третью звезду от НХЛ в первую очередь за выдающуюся результативность - он забил в 2017-м больше всех в Лиге, 52 шайбы. Второе место досталось капитану "Питтсбурга" Сидни Кросби, который стал в этом году трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Ну а звание первой звезды НХЛ - у нового клуба "Вегас Голден Найтс". "Золотые рыцари" только начали свой путь в большом хоккее, но уже лидируют в Западной конференции и выступают значительно лучше, чем ожидали от дебютанта.   

Главное сегодня

Путин сократил численность Вооруженных сил почти на 300 человек
Резервный фонд России прекратил существование
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года
В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали ядом
Ким Чен Ын рассказал о "ядерной кнопке в своем кабинете"