Кучеров забросил 25-ю в сезоне шайбу, Василевский сыграл на ноль

Лидер регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал очередную крупную победу. В разгроме над "Коламбусом" (5:0) поучаствовали все четыре российских легионера "молний".

Ворота "синих жакетов" в этот вечер защищал не основной голкипер команды Сергей Бобровский, а его сменщик Йонас Корписало. И если в первом периоде он смог сделать свою работу хорошо, то во втором буквально за семь минут "Тампа" забросила четыре шайбы, и все стало ясно. Итог - 5:0 в пользу "молний", которые закрепились на первом месте в общей таблице Лиги с 58 очками.

Показатели российских легионеров "Тампы" радуют. Никита Кучеров отметился голом и передачей, получив звание третьей звезды матча. Для нашего форварда шайба в ворота "Коламбуса" стала юбилейной, 25-й в сезоне. Он вновь вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ, обойдя Александра Овечкина из "Вашингтона", у которого 24 шайбы. В споре бомбардиров Кучеров тоже на первом месте - 56 очков по системе "гол плюс пас".

Партнер Кучерова по звену Владислав Наместников сделал в этот вечер одну голевую передачу. У защитника Михаила Сергачева - две голевые передачи при показателе полезности "+3" и звание второй звезды матча. Похоже, 19-летний игрок, проводящий первый полноценный сезон в НХЛ, полностью готов стать основным защитником "Тампы". Ну а голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 21 бросок и принимает поздравление с пятым в сезоне "шатаутом". Он стал первым вратарем, достигшим отметки в пять "сухих" матчей в этом сезоне.