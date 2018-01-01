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01.01.2018 23:31
Рубрика: Спорт

Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями в Twitter

Текст: Илья Зубко

Ирландский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Коннор Макгрегор весьма пренебрежительно откомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой.

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Напомним, что накануне Нового года в рамках турнира UFC 219 Нурмагомедов одержал победу и теперь ждет встречи с Тони Фергюссоном.

Поединок, впрочем, не подтвержден. Команда Хабиба рассчитывает, что в следующий раз Нурмагомедов выйдет на ринг в апреле. При этом он не раз вызывал на бой Макгрегора, называл его "цыпленком", но чемпион на эти выпады не реагировал.

"Бой неряшливых бездельников, который вгоняет в сон. Заплатите мне достойную цену, чтобы Король вернулся", - написал он в своем Twitter, перед этим грубо охарактеризовав выступление дагестанского спортсмена.

Реакция Нурмагомедова была оперативной. "Заткнись," - коротко ответил он в комментарии, добавив к записи эмодзи в виде петуха. Эта перепалка бойцов вызвала мощную дискуссию в комментариях, счет которым идет уже на тысячи.

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