"Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Эвертон"

"Манчестер Юнайтед" одержал гостевую победу над "Эвертоном" в первом календарном матче года и прервал серию из трех ничейных поединков подряд. Команда Жозе Моуриньо как минимум до среды вернулась на второе место в таблице.

"Красных дьяволов" перед рождественскими каникулами залихорадило. Если еще недавно "МЮ" виделся чуть ли не единственным реальным конкурентом для земляков из "Манчестер Сити" в борьбе за титул, то последние результаты, по сути, вычеркнули его из списка претендентов на "золото". Три ничьи "Юнайтед" кряду в чемпионате позволили выйти на второе место действующему чемпиону "Челси".

Более того, все громче звучат разговоры о том, что такими темпами команду может покинуть Жозе Моуринью - отдача от работы португальца пока не слишком соответствует размеру его жалования. Так что обыграть "Эвертон" манкунианцам было просто необходимо, дабы градус недовольства хоть немного снизить.

Первый тайм встречи на "Гудисон Парке" получился не слишком событийным, а главное произошло уже после перерыва. На 57-й минуте классный удар издали нанес Марсьяль.

"МЮ" без особых проблем оберегал это шаткое преимущество, после чего на 81-й минуте Лингард шикарно выстрелил в девятку и окончательно убил интригу - 2:0. Этот счет оказался окончательным.

"Манчестер Юнайтед" набирает 47 очков и снова отрывается от "Ливерпуля". Более того, "красные дьяволы" теперь на втором месте впереди "Челси", но, возможно, лишь временно.

"Синие" свой поединок против "Арсенала" в рамках 22 тура проведут 3 января. Пока у команды Антонио Конте 45 очков. "Эвертон" же потерпел второе поражение подряд и остается на девятой строчке - у "ирисок" 27 баллов.