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01.01.2018 22:34
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Эвертон"

Текст: Илья Зубко

"Манчестер Юнайтед" одержал гостевую победу над "Эвертоном" в первом календарном матче года и прервал серию из трех ничейных поединков подряд. Команда Жозе Моуриньо как минимум до среды вернулась на второе место в таблице.

"Красных дьяволов" перед рождественскими каникулами залихорадило. Если еще недавно "МЮ" виделся чуть ли не единственным реальным конкурентом для земляков из "Манчестер Сити" в борьбе за титул, то последние результаты, по сути, вычеркнули его из списка претендентов на "золото". Три ничьи "Юнайтед" кряду в чемпионате позволили выйти на второе место действующему чемпиону "Челси".

Более того, все громче звучат разговоры о том, что такими темпами команду может покинуть Жозе Моуринью - отдача от работы португальца пока не слишком соответствует размеру его жалования. Так что обыграть "Эвертон" манкунианцам было просто необходимо, дабы градус недовольства хоть немного снизить.

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Первый тайм встречи на "Гудисон Парке" получился не слишком событийным, а главное произошло уже после перерыва. На 57-й минуте классный удар издали нанес Марсьяль.

"МЮ" без особых проблем оберегал это шаткое преимущество, после чего на 81-й минуте Лингард шикарно выстрелил в девятку и окончательно убил интригу - 2:0. Этот счет оказался окончательным.

"Манчестер Юнайтед" набирает 47 очков и снова отрывается от "Ливерпуля". Более того, "красные дьяволы" теперь на втором месте впереди "Челси", но, возможно, лишь временно.

"Синие" свой поединок против "Арсенала" в рамках 22 тура проведут 3 января. Пока у команды Антонио Конте 45 очков. "Эвертон" же потерпел второе поражение подряд и остается на девятой строчке - у "ирисок" 27 баллов.

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