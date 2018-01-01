МЧС не зафиксировало чрезвычайных ситуаций в первые часы 2018 года

Во время празднования Нового года в России ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия не произошло. Об этом главе МЧС РФ Владимиру Пучкову доложили на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Министр по традиции встречал Новый год и свой день рождения на рабочем месте.

Пучков напомнил, что органы управления и подразделения МЧС с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности. Он попросил не расслабляться и отработать все праздничные и выходные дни на самом высоком уровне.

В заключении глава МЧС поздравил всех с Новым годом и сообщил, что ведомство завершило 2017 год с позитивными показателями, передает "Интерфакс".