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01.01.2018 10:48
Рубрика: Происшествия

МЧС не зафиксировало чрезвычайных ситуаций в первые часы 2018 года

Во время празднования Нового года в России ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия не произошло. Об этом главе МЧС РФ Владимиру Пучкову доложили на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Фото: EPA
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Министр по традиции встречал Новый год и свой день рождения на рабочем месте.

Пучков напомнил, что органы управления и подразделения МЧС с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности. Он попросил не расслабляться и отработать все праздничные и выходные дни на самом высоком уровне.

В заключении глава МЧС поздравил всех с Новым годом и сообщил, что ведомство завершило 2017 год с позитивными показателями, передает "Интерфакс".

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