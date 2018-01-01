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01.01.2018 19:22
Рубрика: В мире

Муж британской королевы смутил прихожан церкви шуткой про "террориста"

Текст: Андрей Васильев

Принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, совершая прогулку в Сандрингаме в воскресенье перед наступлением Нового года, огорошил свое окружение и прихожан местной церкви, когда показал на бородатого члена местной общины и спросил: "Это террорист?"

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости
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Как отмечает The Guardian, Герцог Эдинбургский, который отошел от общественной жизни в этом году, похоже, не потерял своей пресловутой склонности к провокационным и колким высказываниям.

96-летний Филипп посещал церковь Святой Магдалины, расположенной недалеко от королевского семейного дома на севере Норфолка в канун Нового года вместе с королевой и со своей дочерью, принцессой Анной, когда, по словам очевидцев, заметил высокого мужчину с длинной рыжей бородой. Герцог Эдинбургский остановился и сделал комментарий о "террористе с бородой", причем так, чтобы его услышали телохранители и окружающие.

"Бородач" оказался прихожанином местной церкви, который пришел в нее на службу вместе с женой и ребенком, сообщили очевидцы. "Филипп пожелал многим людям счастливого нового года, а затем он заметил этого парня с его своеобразной бородой. У него, очевидно, была заготовлена эта шутка, и он сказал ее в пределах слышимости человека, который рассмеялся и, кажется, нашел ее забавной. Я думаю, Филипп знал, что его подслушали", - сказала одна из прихожанок церкви.

Муж королевы, который явно пребывал в приподнятом настроении, также пошутил с еще одной прихожанкой. Увидев, что ее лабрадор играется на сырой и грязной траве, принц Филипп, улыбаясь, задал вопрос его хозяйке: "Надеюсь, его не выбросят на помойку".

Как сообщают очевидцы, пребывавшая в приподнятом настроении королевская свита затем вошла в церковь и исполнила множество рождественских колядок.

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