На Украине введены новые правила для иностранцев, пересекающих границу

Новые правила для иностранцев, пересекающих границу, начали действовать на Украине. Речь идет о введении биометрического контроля в отношении россиян и лиц из более чем 70 стран. Проверка будет проводиться на 157 контрольно-пропускных пунктах на въезде на Украину и не коснется глав иностранных государств и правительств, членов парламентских делегаций, экипажей судов и самолетов, членов международных организаций, у которых есть представительства на Украине, а также лиц, не достигших 18 лет.

У въезжающих на территорию Украины будут снимать отпечатки пальцев. Полученные данные будут передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Она позволяет контролировать сроки пребывания иностранцев на территории Украины и подключена к базам данных Интерпола для выявления потенциальных нарушителей.

У правозащитников вызвали вопросы некоторые положения новой системы пограничного контроля. В частности, россиянам будет необходимо заполнить анкету, где подробно написать, по какому маршруту они будут перемещаться по территории Украины.

На политически ангажированный характер новой системы пропускного контроля указывает и тот факт, что новые правила не касаются граждан западных стран и "партнеров" Украины. Среди стран, граждане которых будут обязаны проходить пограничный контроль, оказались также Афганистан, Вьетнам, Ирак, Иран, Киргизия, КНДР, Таджикистан, Шри-Ланка и многие африканские государства. Их, как недвусмысленно дал понять помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, отнесли к гражданам стран, "откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности государства".