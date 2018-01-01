Неймар получит приз "Золотая самба"

Нападающий парижского клуба "ПСЖ" Неймар признан лучшим бразильским футболистом 2017 года, выступающим в Европе. Приз "Золотая самба" он получит в третий раз за четыре года.

Эту награду учредил сайт Sambafoot, на котором и проходит опрос среди болельщиков.

В этом году в голосовании приняло участие более 50 миллионов человек, и Неймар победил с солидным отрывом. Он набрал 27,71% голосов, тогда как за лауреата предыдущего года Филиппе Коутинью из "Ливерпуля" выступили 16,64% опрошенных. Тройку замкнул Марсело из мадридского "Реала" - 14,43%. Награду планируется вручить в Париже в феврале.

Напомним, что Неймар в этом году перешел из "Барселоны" в "ПСЖ". Эта сделка принесла каталонскому клубу 222 миллионов евро, что стало рекордной суммой за всю историю мирового футбола. Приз лучшего бразильца, выступающего в Европе, самый дорогой игрок планеты получит в третий раз за четыре года.

Также трижды лауреатом "Золотой самбы" в 2011-2013 годах становился Тьяго Силва.