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01.01.2018 16:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В ночь на 2 января жители Земли увидят новогоднее Суперлуние

Текст: Руслан Мельников

В ночь с 1 на 2 января 2018 года при условии ясной и безоблачной погоды можно будет полюбоваться яркой Суперлуной.

Фото: GIUSEPPE CACACE/ AFP
Видео: Как выглядит суперлуние из разных точек Земли

Как сообщили в московском планетарии, свидетелем впечатляющего астрономического явления можно стать благодаря тому, что Луна приблизится к Земле на 356 565 километров. Специалисты характеризуют такое расстояние как очень близкое. Это случится в 00:56 мск, а уже в 5:25 мск произойдет полнолуние.

"В полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах. Новогоднее суперлуние 2018 года можно наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды", - отмечают сотрудники планетария.

31 января произойдет второе суперлуние. Причем оно совпадет с полным затмением Луны.

Кстати, во время суперлуния спутник Земли выглядит на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем при прохождении наиболее удаленной от нашей планеты точки - апогея. Последний раз такое событие происходило 4 декабря прошлого года.

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