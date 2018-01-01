Пенсии по старости с 1 января будут проиндексированы

Пенсии в этом году растут быстрее инфляции. Для неработающих пенсионеров они с сегодняшнего дня стали больше на 3,7 процента. Социальные - на 4,1 процента. А для работающих пенсионеров они станут больше 1 августа.

Важный момент - в этом году повышенную пенсию будут платить не с 1 февраля, а уже с 1 января.

Цена пенсионного балла выросла с 78,68 рубля до 81,49 рубля.

В результате повышения среднегодовой размер страховой пенсии будет 14 тысяч 75 рублей, а для неработающих пенсионеров - 14 329 рублей.

У работающих пенсионеров пенсия поднимется традиционно с 1 августа, за счет взносов, которые отчисляют за них в пенсионный фонд России работодатели. Максимум их пенсия может вырасти на три балла или на 244 рубля.