"Период охлаждения" в страховании увеличивается с 5 до 14 дней

"Период охлаждения", в течение которого можно отказаться от навязанной или необдуманно приобретенной страховки и вернуть деньги за нее, с сегодняшнего дня вырос с 5 до 14 календарных дней.

"Период охлаждения" распространяется и на страховки, приобретенные при оформлении потребительского кредита, однако многие банки обходят его, заключая "коллективные" договоры со страховой компанией, а затем "присоединяя" к ним заемщиков.

Если они отказываются от этого предложения, то просто не получают одобрения заявки на кредит - банк имеет на это право и не обязан объяснять причины.

Возможность сдать полис и получить обратно деньги введена в 2016 году в отношении практически всех популярных видов добровольного страхования. Эта опция вместе с запуском электронного ОСАГО решила проблему навязывания дополнительных услуг с полисом автогражданки.