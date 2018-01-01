Пушков прокомментировал слова Ким Чен Ына о "ядерной кнопке"

Сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о "ядерной кнопке" у него на столе.

"Первая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка - у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут", - написал Пушков на своей странице в соцсети.

Напомним, в ходе своего новогоднего послания Ким Чен Ын заявил о наличии на его рабочем столе "ядерной кнопки".

"Всем необходимо знать и помнить, что в кабинете на моем рабочем столе есть ядерная кнопка. Это не угроза, а реальность", - заявил он.