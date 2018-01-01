В МЧС предупредили о сильном ветре и гололедице в Москве

Вечером понедельника на дорогах Москвы будут сильный ветер и гололедица. Такая погода сохранится до вторника, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и днем 2 января 2018 года в Москве местами ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица", - цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Отмечается, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, что может вызвать заторы на дорогах и повреждения автотранспорта.

Также ожидаются затруднения в движении транспорта, заторы и аварийные ситуации на дорогах, возможно увеличение числа травм и ДТП на аварийно опасных участках.