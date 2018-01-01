В Москве пьяный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в жилом доме из обреза охотничьего ружья.

Его задержали полицейские, сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что на службу "02" поступило сообщение о том, что из дома номер 7 по 3-му Хорошевскому проезду из окна дома стреляет неизвестный мужчина.

"Прибывшие по вызову сотрудники полиции установили квартиру, из которой велась стрельба, и задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Из квартиры задержанного изъят предмет, схожий с огнестрельным охотничьим оружием. Его отправили на экспертизу.

В результате происшествия никто не пострадал.