В Подмосковье семеро детей госпитализированы из-за отравления хлоркой

В Подмосковье семеро детей госпитализированы из-за отравления в сауне парами хлорамина. Двое были отправлены в реанимацию, остальные - в отделение детской хирургии. По факту предоставления услуг не отвечающим требованиям безопасности, что повлекло отравление несовершеннолетних, региональный СК возбудил уголовное дело.

Сообщается, что дети вместе с родителями в новогоднюю ночь отдыхали в одной из орехово-зуевских саун, арендованной до утра 1 января. Однако в какой-то момент дети пожаловались на плохое самочувствие. У ребят началась рвота, кашель, появилась резь в глазах и затруднение дыхания. Родители вызвали "скорую", которая и зафиксировала отравление.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, взяли пробы воды из бассейна, изъяли образец препарата для хлорирования воды в бассейне. Расследование уголовного дела продолжается.