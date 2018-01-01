Новости

Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями в Twitter 23:31
В МЧС предупредили о сильном ветре и гололедице в Москве 23:11
СК начал проверку по факту массовой гибели людей под Оренбургом 22:35
"Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Эвертон" 22:34
Пушков прокомментировал слова Ким Чен Ына о "ядерной кнопке" 22:22
Подозрительный пакет на "Филевском парке" оказался кондитерским набором 22:02
Американский подросток убил свою семью в новогоднюю ночь 21:52
В Москве пьяный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома 21:50
В Иране участник беспорядков стрелял в полицейских: один человек погиб 21:36
Пять человек, включая ребенка, погибли от угарного газа под Курганом 21:12
Футболист убил судью за красную карточку 21:03
ВТБ 24 присоединили к банку ВТБ 20:59
Две женщины и ребенок погибли на пожаре в пермском поселке 20:59
В Киеве на шествие националистов вышли 1000 человек 20:56
"Период охлаждения" в страховании увеличивается с 5 до 14 дней 20:56
Семь человек насмерть отравились газом в Оренбургской области 20:49
В Днепре осквернили памятник на месте захоронения участников революции 20:28
На пожаре в Лесосибирске погибли три человека 20:15
"Ливерпуль" вырвал победу на четвертой добавленной минуте 20:13
В Подмосковье семеро детей госпитализированы из-за отравления хлоркой 19:58
Муж британской королевы смутил прихожан церкви шуткой про "террориста" 19:22
В год юбилея Петербург получил новый логотип 19:14
Президент Сирии назначил нового министра обороны 19:09
В США лотерейный автомат выдавал только выигрышные билеты 19:03
Неймар получит приз "Золотая самба" 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
01.01.2018 19:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье семеро детей госпитализированы из-за отравления хлоркой

В Подмосковье семеро детей госпитализированы из-за отравления в сауне парами хлорамина. Двое были отправлены в реанимацию, остальные - в отделение детской хирургии. По факту предоставления услуг не отвечающим требованиям безопасности, что повлекло отравление несовершеннолетних, региональный СК возбудил уголовное дело.

Более 20 москвичей госпитализированы после Нового года

Сообщается, что дети вместе с родителями в новогоднюю ночь отдыхали в одной из орехово-зуевских саун, арендованной до утра 1 января. Однако в какой-то момент дети пожаловались на плохое самочувствие. У ребят началась рвота, кашель, появилась резь в глазах и затруднение дыхания. Родители вызвали "скорую", которая и зафиксировала отравление.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, взяли пробы воды из бассейна, изъяли образец препарата для хлорирования воды в бассейне. Расследование уголовного дела продолжается.

Главное сегодня

Путин сократил численность Вооруженных сил почти на 300 человек
Резервный фонд России прекратил существование
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года
В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали ядом
Ким Чен Ын рассказал о "ядерной кнопке в своем кабинете"