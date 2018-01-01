СК начал проверку по факту массовой гибели людей под Оренбургом

Доследственная проверка организована управлением оренбургского СК по факту гибели семерых человек в Курманаевском районе.

Предварительно установлено, что в доме на момент трагедии находились трое мужчин, женщина и трое детей возрастом 5, 6 и 16 лет.

"Дом отапливался с помощью газовой горелки в печи. Задвижка печи дымоходы была открыта не полностью, и угарный газ заполнил помещение", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводят опрос местных жителей. По результатам проверки и назначенных судмедэкспертиз примут соответствующее решение.