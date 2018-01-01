Транскам закрыли из-за снегопада

Транскавказская автомагистраль закрыта сегодня в шесть часов вечера из-за обильного снегопада и угрозы схода лавин.

Транскам - единственная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии, в соответствии с рекомендациями Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы, движение запрещено на участке от населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок в этом направлении до нормализации ситуации, и соблюдать меры повышенной безопасности на дороге.