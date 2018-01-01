Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех машин

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии власти решили закрыть Военно-Грузинскую дорогу, соединяющую Россию со странами Закавказья.

Согласно последней информации ГУ МЧС по Северной Осетии, трасса закрыта для проезда всех видов машин, а не только для большегрузов. Для грузовиков дорогу закрыли еще 30 декабря, к утру первого января на границе скопилось около 50 фур, водители которых ждут открытия трассы. Однако когда движение восстановят, не известно.

"В соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запретить движение всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении выезда из Российской Федерации до особого распоряжения", - сказано в сообщении республиканского управления МЧС.

В ведомстве рекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении.