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01.01.2018 19:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Санкт-Петербург встретил 2018-й год с новым логотипом

Текст: Ольга Штраус
Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Стал известен победитель конкурса на лучший логотип, посвященный 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга, сообщается на официальном сайте администрации города. Им стала Анна Колесниченко.

Фото: Depositphotos
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315 лет со дня основания Санкт-Петербурга будет отмечаться в наступившем году. Конкурс на создание логотипа праздника  был объявлен в октябре. Меньше чем за месяц от 177 участников поступило 208 заявок. Кстати, самому младшему конкурсанту всего 6 лет.

Конкурсная комиссия отобрала десять работ, которые вошли в шорт-лист. Сказать свое мнение в определении лучшей работы смогли и петербуржцы: всю последнюю декаду декабря на официальном сайте администрации шло онлайн-голосование.

В результате победителем была признана Анна Колесниченко. В своем видеообращении к горожанам Анна подчеркивает, что при создании логотипа она ориентировалась на основные архитектурные доминанты Санкт-Петербурга: Исаакий, купол Казанского собора, Медный всадник и мосты, а также на бесспорный символ города - зайчика, потому что Петропавловская крепость и Заячий остров являются сердцем Петербурга.

Этот логотип станет официальным символом празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга, которое состоится в Северной столице 20-27 мая 2018 года.

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