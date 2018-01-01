На Кубани "обезвредили" террористов в городских условиях

В Краснодарском крае в поселке Молькино (Горячий Ключ) прошли антитеррористические учения подразделений специального назначения и военной полиции Южного военного округа.

Они отработали уничтожение условных бандформирований в городе. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, населенный пункт, состоящий из нескольких домов и объектов инфраструктуры, захватили 10 участников незаконного вооруженного формирования.

Чтобы освободить заложников, штурмовые отряды блокировали зону и провели операцию по уничтожению НВФ. А военная полиция отработала действия по поддержанию порядка и организации дорожного движения.

В тактико-специальном учении участвовали около 100 человек, было задействовано 20 единиц вооружения и военной техники.