В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали ядом

Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к народу в Крыму назвали "ядом в блестящей обложке". Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ от Крыма, заместитель председателя парламентского комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, передает RT.

Депутат отметил, что непопулярный в народе президент Украины всеми доступными ему средствами пытается поддержать свой имидж, но это ему плохо удается. Особенно на востоке страны, где Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают мирное население.

- После бомбардировок и диверсий, все его слова - это яд в блестящей обертке, - сказал Руслан Бальбек. - Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет.

Депутат Госдумы выразил надежду, что оптимизм украинского народа поможет ему "сбросить со свой шеи порошенковское ярмо".

Ранее президент Украины Петр Порошенко в новогоднем обращении к народу упомянул жителей Донецка и Луганска, а также Крыма и Севастополя, назвав их "братьями и сестрами". Также Порошенко причислил оптимизм, веру в страну и собственные силы к главным факторам, которые помогут украинскому народу.