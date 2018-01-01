Шарапова начала год с уверенной победы

Россиянка Мария Шарапова открыла теннисный сезон убедительной победой над румынкой Михаэлой Бузэрнеску в рамках первого круга турнира категории WTA International с призовым фондом в 750 тысяч долларов, проходящем в китайском Шэньчжэне.

Мария начала поединок непросто, и по ходу первого сета уступала с брейком 2:3. Но затем Шарапова взяла десять геймов подряд, завершив поединок за 1 час и 22 минуты - 6:3, 6:0. Следующей соперницей российской теннисистки станет американка Элисон Риске, которая огорчила хозяйку корта Ван Цян - 7:5, 6:0.

- Впечатляет видеть полный стадион на матче первого круга. Я впервые выступаю здесь, и поэтому не знала, чего ожидать, - отметила Шарапова в послематчевом интервью. - Впереди у меня сложный поединок, ведь Элисон обыграла любимицу местной публики. Но я стремлюсь к тому, чтобы играть все лучше и лучше, независимо от того, кто находится по другую сторону сетки.