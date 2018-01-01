Шарапова начала год с уверенной победы

Новости

Неймар получит приз "Золотая самба" 18:55
Транскам закрыли из-за снегопада 18:54
В Париже в новогоднюю ночь сожгли около 250 автомобилей 18:43
Два человека погибли на пожаре в Воронеже 18:41
В МИД России заявили о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране 18:19
В Германии два человека погибли из-за фейерверков 18:11
Вышли трейлер и постер неонового хоррора "Лайкни меня" 18:11
Новозеландцы возвели остров, чтобы обойти запрет на распитие алкоголя 17:40
На Кубани "обезвредили" террористов в городских условиях 17:30
ЦИК принял к рассмотрению документы супруги муфтия Дагестана 17:29
Франция планирует провести торговый путь в Китай через Россию 17:26
Актриса Лина Хиди рассказала о смерти Серсеи Ланнистер 17:20
СМИ: Олегу Табакову стало лучше 17:07
Путин и Нетаньяху договорились о встрече 16:56
Президент Ирана объяснил природу протестных акций в стране 16:55
В ночь на 2 января жители Земли увидят новогоднее Суперлуние 16:55
Трамп обвинил Пакистан в помощи террористам за деньги США 16:30
Болгария считает приоритетным решение проблемы антироссийских санкций 16:23
Пранкеры снова разыграли Порошенко 16:20
Вторая ветка российско-китайского нефтепровода введена в эксплуатацию 16:15
"Барыс" отправил в отставку Евгения Корешкова 16:13
Число жертв беспорядков в Иране достигло 12 человек 15:18
Путин сократил численность Вооруженных сил почти на 300 человек 15:02
В Лондоне за сутки четверо погибли от ножевых ранений 14:56
Под Витебском предотвратили наезд автомобиля на толпу горожан 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
01.01.2018 12:40
Рубрика: Спорт

Шарапова начала год с уверенной победы

Текст: Илья Зубко

Россиянка Мария Шарапова открыла теннисный сезон убедительной победой над румынкой Михаэлой Бузэрнеску в рамках первого круга турнира категории WTA International с призовым фондом в 750 тысяч долларов, проходящем в китайском Шэньчжэне.

Фото: depositphotos.com
Знаменитая теннисистка удивила интернет неожиданным свиданием

Мария начала поединок непросто, и по ходу первого сета уступала с брейком 2:3. Но затем Шарапова взяла десять геймов подряд, завершив поединок за 1 час и 22 минуты - 6:3, 6:0. Следующей соперницей российской теннисистки станет американка Элисон Риске, которая огорчила хозяйку корта Ван Цян - 7:5, 6:0.

- Впечатляет видеть полный стадион на матче первого круга. Я впервые выступаю здесь, и поэтому не знала, чего ожидать, - отметила Шарапова в послематчевом интервью. - Впереди у меня сложный поединок, ведь Элисон обыграла любимицу местной публики. Но я стремлюсь к тому, чтобы играть все лучше и лучше, независимо от того, кто находится по другую сторону сетки.

Главное сегодня

Путин сократил численность Вооруженных сил почти на 300 человек
Резервный фонд России прекратил существование
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года
В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали ядом
Ким Чен Ын рассказал о "ядерной кнопке в своем кабинете"